Missili potenziati, droni simili a quelli statunitensi, navi da guerra gigantesche e sottomarini a propulsione nucleare. La Corea del Nord continua a rafforzare il suo arsenale militare sfruttando a piene mani il know-how tecnologico della Russia. I rapporti tra i due Paesi sono sempre più intensi dallo scoppio della guerra in Ucraina. Lo confermano le ultime armi mostrate dal governo nordcoreano che Kim Jong-un non sarebbe mai riuscito a sviluppare senza il fondamentale sostegno di Vladimir Putin. Ma lo dimostrano anche gli affari commerciali tra Pyongyang e Mosca che, escludendo gli armamenti, sono cresciuti di nove volte dai circa 3,78 milioni di dollari registrati nel 2022 ai quasi 34 milioni del 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Missili, birra e persino Viagra: gli intrecci di armi e affari tra Kim e Putin