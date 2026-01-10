Minneapolis frodi nel welfare e ICE | cosa c’era prima dell’uccisione di Renee Good
L’uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis evidenzia una crisi più ampia legata a frodi nel welfare e alle attività dell’ICE. Questo episodio rappresenta un punto di svolta, ma si inserisce in un contesto di problematiche che si sono sviluppate nel tempo, riflettendo tensioni e criticità già presenti prima di questa tragedia. Un’analisi approfondita permette di comprendere le radici di un fenomeno complesso e articolato.
Roma, 10 gen – L’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di un agente dell’ Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis è l’ultimo atto visibile di una crisi che precede di anni la tragedia e che nulla ha a che fare con un singolo episodio di cronaca. Prima dei colpi di pistola, prima delle proteste, prima dei video virali, c’erano fatti amministrativi, indagini giudiziarie e responsabilità politiche precise. Minneapolis al centro di frodi al welfare. Dal 2018 il Minnesota è sotto osservazione federale per falle sistemiche nella gestione del welfare. Le indagini più rilevanti, condotte da FBI e Dipartimento di Giustizia, hanno portato allo smantellamento di reti organizzate che hanno sfruttato programmi pubblici – pasti scolastici, assistenza alimentare, servizi per l’infanzia, sanità – per drenare fondi federali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Il governatore rinuncia al 3° mandato dopo l’esplosione delle inchieste sulle frodi ai programmi sociali. I dem cercano un nuovo leader in uno Stato chiave, mentre i repubblicani puntano tutto sul caso che ha messo in crisi l’amministrazione. @Ste2566 x.com
