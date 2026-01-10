minaccia donna e figlio neonato arrestato parcheggiatore abusivo

La Polizia di Stato di Taranto ha arrestato un uomo di 55 anni, pregiudicato, sospettato di aver minacciato una donna e il suo neonato per ottenere un pagamento illecito. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità locale, assicurando maggiore sicurezza alle persone e alle famiglie della zona. L’arresto segue accurate indagini volte a tutelare i cittadini da comportamenti intimidatori e illegali.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 55 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di tentata estorsione. Il personale della Squadra Volante è intervenuto presso il parcheggio comunale sito in via Anfiteatro su segnalazione di una donna la quale, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, avrebbe ricevuto un’insistente e minacciosa richiesta di denaro da parte di un uomo che si aggirava tra le vetture in sosta. I poliziotti hanno individuato l’autore delle minacce a loro già conosciuto perché più volte denunciato in stato di libertà per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

