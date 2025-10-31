Dammi 10 euro o ti brucio la macchina | parcheggiatore abusivo minaccia nonno davanti Santobono
La vittima del parcheggiatore abusivo stava correndo in ospedale per abbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Dieci euro per parcheggiare, di notte, al parcheggio dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La richiesta è arrivata ad un nonno che, con la moglie, stava correndo in ospedale per abbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. . 🔗 Leggi su 2anews.it
