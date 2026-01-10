Milan ritorna Galliani? Il Condor | Mi avvalgo della facoltà di non rispondere
Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, è stato avvicinato dal giornalista Gianluca Rossi riguardo a un possibile ritorno nel club. Rispondendo alle domande, Galliani ha dichiarato di
Il giornalista Gianluca Rossi ha intercettato Adriano Galliani, ex AD del Milan, alla quale ha parlato del suo possibile ritorno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Adriano Galliani, Condor dal cuore a tinte rossonere: Scudetto al Milan e Monza in A: dove firmo?!.
Galliani, la quarta vita del Condor in volo sopra il cielo Milan - Il 28 settembre 2018, per espressa volontà di Silvio Berlusconi, la Fininvest acquistò il Monza, all'epoca in ... tuttosport.com
Galliani ospite d’onore a San Siro: ad assistere a Milan Genoa c’è anche l’ex dirigente rossonero - Gallinai, ex amministratore delegato rossonero, presente in tribuna per la sfida della 19esima giornata tra Milan e Genoa Il fascino di San Siro non smette mai di richiamare i grandi protagonisti che ... milannews24.com
Galliani torna al Milan? L'assist di Ibrahimovic a Cardinale, quando può accadere - A otto anni dal closing con i cinesi rappresentati dal misterioso Yonghong Li, il ritorno di Adriano Galliani al Milan è più di una suggestione, meno di una granitica certezza. corriere.it
