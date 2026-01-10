Milan Primavera Renna | Abbiamo avuto almeno tre palle per far gol ma non siamo riusciti

Dopo la sconfitta contro il Torino, l’allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha commentato l’incontro evidenziando le occasioni da gol fallite. Nonostante alcune opportunità chiare, la squadra non è riuscita a concretizzare, influenzando l’esito della partita. Renna ha analizzato gli aspetti da migliorare e sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione nelle prossime sfide.

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la sconfitta contro il Torino. Il Milan Primavera, questa volta, cade in trasferta: contro il Torino i rossoneri di Renna perdono 1-0. Al termine del match l'allenatore del Diavolo ha voluto rilasciare alcune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi: il video.

