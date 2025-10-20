Milan Primavera Renna | Abbiamo fatto una bella prestazione gara eccellente

Nella giornata di ieri, il Milan Primavera è sceso in campo contro l'Atalanta: le parole di Renna post partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Abbiamo fatto una bella prestazione, gara eccellente”

’ ? Al centro sportivo Bortolotti termina 0-0 la sfida tra #Atalanta e #Milan Primavera? ? @richimorelli #Primavera1 #Sportitalia - X Vai su X

#Ossola si è preso il #MilanPrimavera: sprazzi e giocate importanti. E per il futuro ... #milan #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

Primavera, Renna: "Non si è sentita la differenza d'età, faccio i complimenti ai ragazzi" - 0 tra Atalanta e Milan Primavera, gara giocata questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Si legge su milannews.it

DIRETTA/ Atalanta Milan Primavera (risultato finale 0-0): è un pareggio senza reti! (19 ottobre 2025) - 0: occasione sprecata per la Dea che non riesce a superare dei solidi rossoneri. Secondo ilsussidiario.net

Primavera, Atalanta-Milan termina a reti bianche - Il match disputato questa mattina non ha vincitori o vinti, ecco com'è andata al Bortolotti di Zingonia tra Atalanta e ... Riporta calcioatalanta.it