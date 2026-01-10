Milan parla Fullkrug | Spero di portare energia nello spogliatoio Prima di venire ho parlato…

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan arrivato in prestito dal West Ham, ha condiviso le sue aspettative in un’intervista ufficiale. Il giocatore ha espresso il desiderio di portare energia e spirito di squadra nello spogliatoio rossonero, sottolineando l’importanza di contribuire positivamente all’ambiente del club. Le sue parole riflettono l’intenzione di integrarsi rapidamente e di supportare il gruppo nel percorso stagionale.

Niclas Fullkrug, giocatore del Milan, arrivato in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club: le parole su cosa vorrebbe portare nello spogliatoio rossonero e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, parla Fullkrug: “Spero di portare energia nello spogliatoio. Prima di venire ho parlato…” Leggi anche: “Ho parlato con i calciatori, nello spogliatoio Juve l’intenzione è rientrare nel giro scudetto”: parla Spalletti Leggi anche: Zeroli: “Nazionale? Ho sentito Camarda e Bartesaghi del Milan prima di venire qui” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milan, Fullkrug: 'Giocare con il Milan è enorme, il club ha un'aura magica'; Fullkrug si presenta: Milan, spero di essere all'altezza. Tridente? Allegri sa cosa fare; Fullkrug si presenta: “Spero di essere all’altezza dei grandi 9. Milan, vogliamo stare lassù”; Il nuovo acquisto si presenta: Non ho un idolo particolare. Il nuovo attaccante del Milan, Niclas Fullkrug, si presenta ufficialmente ai suoi tifosi in conferenza stampa: le sue parole - Il nuovo attaccante del Milan, Niclas Fullkrug, si presenta ufficialmente ai suoi tifosi in conferenza stampa: le sue parole La conferenza stampa di presentazione al Milan di Niclas Fullkrug, nuovo nu ... calcionews24.com

Fullkrug: "Il numero 9 del Milan pesa, spero di esserne all'altezza" - Il numero 9 rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti, partendo dallo spirito di squadra che ha tro ... sport.sky.it

Fullkrug si presenta: "Milan, spero di essere all'altezza. Tridente? Allegri sa cosa fare" - Già due presenze con i rossoneri, ora la conferenza ufficiale dell'attaccante tedesco: "Qui ho trovato grande qualità. msn.com

Niclas Fullkrug si presenta al mondo rossonero e parla così del contatto con Ostigard nella sfida contro il Genoa... #MilanNews24 - facebook.com facebook

Parla Ordine: “Lucca E’ stato proposto al Milan in prestito ma…” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.