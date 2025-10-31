Ho parlato con i calciatori nello spogliatoio Juve l’intenzione è rientrare nel giro scudetto | parla Spalletti

“Perché non dovremmo sperare di rientrare nella corsa scudetto?”. Luciano Spalletti non si è nascosto nella conferenza stampa di presentazione da allenatore della Juventus. L’ex commissario tecnico della nazionale ha parlato per la prima volta da bianconero dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di giovedì 30 ottobre. “Con i calciatori si commentava questo negli spogliatoi. Le intenzioni devono essere massime e il massimo significa rientrare nel giro scudetto”. Napoli, Inter, Roma tra le big d’Italia allenate da Spalletti in Italia, ma l’allenatore non ha dubbi: “ Sensazioni bellissime, sappiamo tutti la storia e l’organizzazione di questo club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho parlato con i calciatori, nello spogliatoio Juve l’intenzione è rientrare nel giro scudetto”: parla Spalletti

