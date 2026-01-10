Migranti | Fratoianni ' dopo Almasri governo Meloni sostiene pure milizie di Haftar'

Il governo Meloni è accusato di sostenere le milizie di Haftar a Bengasi, dopo aver rafforzato i rapporti con trafficanti come Almasri e fornito motovedette per le operazioni di cattura dei naufraghi. Questa posizione solleva preoccupazioni riguardo alle implicazioni umanitarie e alla stabilità nella regione. La vicenda evidenzia le criticità delle politiche migratorie e delle relazioni italiane con le forze coinvolte nei flussi migratori nel Mediterraneo.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Il governo Meloni, non contento dei rapporti con i trafficanti di Tripoli come Almasri e del regalo delle motovedette con cui catturano i naufraghi e sparano ai pescatori siciliani, ora con il nuovo centro che costruirà a Bengasi sosterrà pure le milizie criminali di Haftar. Davvero un capolavoro di umanità e giustizia su cui presenteremo un'interrogazione in Parlamento". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs dopo la denuncia di Mediterranea della costruzione, col risorse italiane ed Ue, di un nuovo centro di coordinamento a Bengasi.

Libia, Almasri arrestato con l'accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro. Schlein: "Il governo chieda scusa agli italiani" - Fratoianni: "Quello che non ha fatto il governo lo fa la Libia" La Procura generale libica ha ordinato la detenzione di Osama Almasri Anjim e il suo rinvio a giudizio con l'accusa di tortura di ... affaritaliani.it

