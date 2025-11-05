AlmasriConte | Governo Meloni umiliato

15.35 "Che umiliazione per il governo Meloni. Alla fine Almasri, un torturatore con accuse anche per stupri su bambini, è stato arrestato in Libia. Invece la nostra premier e i nostri ministri lo hanno fatto rientrare a casa con voli di Stato, con la nostra bandiera,calpestando il diritto internazionale e la Corte Penale internazionale,il cui Statuto a tutela dei diritti è stato firmato a Roma". Così il leader M5S,Conte. "Ora diranno che anche la Procura in Libia è nemico del governo?Vergogna per nostra immagine.Non è questa l'Italia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

