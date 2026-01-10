Metti gli insetti in tavola tra scienza e cultura

Mettere gli insetti in tavola rappresenta un'interessante evoluzione nel sistema alimentare globale. Tra scienza e cultura, questa scelta apre nuove prospettive per un’alimentazione più sostenibile e consapevole. La transizione verso alimenti a base di insetti coinvolge aspetti nutrizionali, ambientali e culturali, indirizzando il consumo verso pratiche più responsabili e innovative. Un’occasione per riflettere sulle trasformazioni che plasmeranno il nostro modo di alimentarsi in futuro.

Il sistema alimentare globale è entrato in una fase di trasformazione che non riguarda solo cosa mangeremo, ma come ci sentiremo nel farlo. Gli insetti commestibili, da anni al centro del dibattito sulla sostenibilità, continuano a incontrare in Italia una resistenza più culturale che nutrizionale. È da qui che parte il convegno " Insetti a tavola – Tra psicologia e pratiche sostenibili ", in programma il 16 gennaio 2026 alla Bicocca, dalle 9.30 alle 13.00, nella Sala Lauree del Dipartimento di Psicologia. L'incontro rappresenta la restituzione finale del progetto " BUGIFY – A BUG In the Food is Yummy", finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU.

