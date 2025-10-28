Quando un bombo è felice e contagia gli altri | le emozioni positive si diffondono anche tra gli insetti

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio pubblicato su Science dimostra che i bombi possono provare emozioni positive e trasmetterle ai propri simili: un “contagio” emotivo che si diffonde solo osservando gli altri e che è stata sempre considerata una capacità esclusiva di animali più complessi e con cervelli più grandi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

