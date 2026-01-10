Meteo | Previsioni per domenica 11 gennaio

Le previsioni meteorologiche per domenica 11 gennaio indicano condizioni di bel tempo a Modena, con sole prevalente durante tutta la giornata. Non sono attese precipitazioni, e le temperature varieranno tra -1°C e 7°C. Lo zero termico si manterrà intorno ai 1054 metri. Si consiglia di pianificare le attività all'aperto tenendo presente le temperature minime e le condizioni di sereno.

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1054m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al.

METEO: Previsioni del tempo del Centro meteorologico siciliano domenica 11 gennaio 2026 Condizioni: il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutta la Regione, fatta eccezione per i settori tirrenic ove sussisteranno precipitazioni di debole o m - facebook.com facebook

