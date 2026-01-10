Medici ospedalieri stress a livelli di guardia Di Silverio Anaao | il 65% in burnout

Il crescente livello di stress tra i medici ospedalieri italiani, con il 65% in burnout secondo Di Silverio (Anaao), evidenzia una situazione preoccupante. Un ulteriore problema riguarda i medici stranieri: la difficoltà nel riconoscimento ufficiale delle competenze e dei titoli, spesso affidato all’autocertificazione, rappresenta un ostacolo importante per l’integrazione e la qualità dell’assistenza sanitaria.

Roma, 10 gennaio 2026 – " Sui medici stranieri che lavorano in Italia il problema più importante è il riconoscimento delle professionalità e dei titoli, in autocertificazione. La Finanziaria ha appena prolungato questa possibilità fino al 2029. Pensiamo al caso San Raffaele". Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, accende i riflettori sul decreto Cura Italia. Per Amsi sono migliaia i medici e gli infermieri che lavorano in deroga. "In teoria tutti quelli che non appartengono alla Comunità europea. Il tema è molto delicato. Poi, attraverso l'Ordine dei medici, in alcune regioni sono state istituite commissioni che per fortuna, ma in maniera autonoma e non grazie a leggi dello Stato, cercano di valutare la reale competenza".

