Burnout oltre stress e stanchezza | i segnali fisici che non dovremmo ignorare

Dalla stanchezza che non passa ai dolori sempre più diffusi, dai battiti accelerati alla sensazione di esaurimento: il burnout ha un linguaggio fisico ben preciso. Capirlo significa intervenire prima che mente e corpo vadano in tilt completamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Burnout, oltre stress e stanchezza: i segnali fisici che non dovremmo ignorare

