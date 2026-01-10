Medaglie personalizzate a diciassette centenari.

Medaglie personalizzate dedicate a diciassette centenari, testimoni di un secolo di storia. Hanno attraversato guerre, pandemie e momenti di gioia, celebrando con entusiasmo ogni traguardo importante. Un riconoscimento unico e duraturo per chi ha raggiunto questa straordinaria età, simbolo di resistenza e di ricche esperienze di vita.

Hanno visto guerre e pandemie ma anche gioie e tappi di spumante saltare per festeggiare gli eventi della vita. Tanti avvenimenti e tante primavere in una storia lunga un secolo. Tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2026 l’Amministrazione comunale ha reso omaggio ai 17 pavesi che hanno raggiunto i cent’anni incontrandoli nelle loro case e nelle strutture che li ospitano. A Palmiro Carella, Antonio Iacona, Chiara Fernanada Adelaide, Nella Vidali, Maria Vittaloni, Luigi Tabolotti, Matilde Andolfi, Vera Beretta, Angela Silvan, Luigi Quadrelli, Gabriella Castagnone, Maria Clelia Fiocchi, Esterina Cassinari, Giuseppina Mangiarotti, Antonietta Bargiggia, Carla Chiolini e SIlvana Gambarana sono stati consegnati una medaglia personalizzata con inciso il nome e il primo secolo di vita e un attestato datato 9 dicembre, giorno di San Siro, a testimoniare il legame profondo tra queste vite e l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

