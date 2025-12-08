L’ultimo successo diciassette anni fa
Il Pisa oggi pomeriggio si appresta a scrivere un nuovo capitolo di una storia che affonda le proprie radici un secolo fa. I nerazzurri e il Parma, sul prato dell’Arena, si sono sfidati ben 19 volte, dalla Serie A alla "vecchia" C1, passando per infuocati match in cadetteria. Il bilancio complessivo sorride allo Sporting Club, che ha trionfato in 7 occasioni contro le 2 dei ducali, il pareggio invece si è verificato per 10 volte. L’ultimo precedente è datato 23 agosto 2023, i nerazzurri di Aquilani ebbero la peggio al cospetto della compagine di Pecchia. Gli ospiti passarono in vantaggio con Bonny (foto) e chiusero il primo tempo anche in superiorità numerica a causa dell’espulsione di Leverbe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
