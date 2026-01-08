Haaland tocca quota 150 gol con il Manchester City | numeri da record del norvegese ma il primo posto nella classifica all-time…Dato eloquente

Haaland ha raggiunto i 150 gol con il Manchester City, consolidando la sua presenza tra i migliori marcatori della squadra. Con numeri significativi, il calciatore norvegese si distingue per la costanza e l’efficacia in campo. Questo traguardo sottolinea la sua importanza nel club e la sua crescita come protagonista del calcio internazionale. Un risultato che rafforza la sua posizione nella storia dei Citizens, confermando il suo ruolo chiave nel presente e nel futuro del team.

Khabib a centrocampo e Haaland in attacco e si va a vincere la Champions League giocando in 2 vs 11 #Khabib #Haaland #ManchesterCity - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.