Haaland tocca quota 150 gol con il Manchester City | numeri da record del norvegese ma il primo posto nella classifica all-time…Dato eloquente
Haaland ha raggiunto i 150 gol con il Manchester City, consolidando la sua presenza tra i migliori marcatori della squadra. Con numeri significativi, il calciatore norvegese si distingue per la costanza e l’efficacia in campo. Questo traguardo sottolinea la sua importanza nel club e la sua crescita come protagonista del calcio internazionale. Un risultato che rafforza la sua posizione nella storia dei Citizens, confermando il suo ruolo chiave nel presente e nel futuro del team.
Haaland ha raggiunto i 150 gol con la maglia del Manchester City: numeri da record del norvegese ma la classifica all-time dei marcatori Citizens. Erling Haaland continua a riscrivere i libri dei record con una voracità impressionante. Il rigore trasformato contro il Brighton ha sancito un nuovo, storico traguardo per il bomber norvegese: 150 gol . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Haaland, incontro con Khabib e 150esimo gol. Ma Guardiola si ferma ancora - Erling Haaland raggiunge i 150 gol con la maglia del City dopo l'incontro col campione MMA Nurmagomedov, ma la squadra di Guardiola si ferma ancora ... msn.com
