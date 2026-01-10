Massimo Martire inaugura il 37° anno in TV ospitando Alfredo Renato Durantini da Milano

Il 10 gennaio 2026, Massimo Martire di Canale Italia ha inaugurato il suo 37° anno in televisione, continuando a rappresentare una presenza stabile e riconosciuta nel panorama mediatico italiano. In questa occasione, ha ospitato Alfredo Renato Durantini da Milano, sottolineando la continuità e la professionalità che caratterizzano la sua lunga carriera.

Stamattina, 10 gennaio 2026, Massimo Martire di Canale Italia ha dato il via al suo 37esimo anno di carriera televisiva, confermandosi uno dei volti più longevi e riconosciuti del piccolo schermo italiano. L’occasione è stata celebrata nella trasmissione Notizie Oggi, in onda fino alle 10, aperta con il noto esperto Alfredo Renato Durantini, collegato in diretta da Milano. Massimo Martire ha iniziato la sua avventura televisiva nel 1989. “Sono passati 37 anni, ma la passione per il racconto e per l’informazione resta immutata”, ha dichiarato alla nostra redazione prima di iniziare la diretta alle ore 6. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

