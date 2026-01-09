La Scuola Pallavolo San Vito inaugura il 2026 ospitando la Vis Squinzano

La Scuola Pallavolo San Vito apre il 2026 ospitando la Vis Squinzano. Domenica 11 gennaio, alle 17:30, il palazzetto di San Vito Dei Normanni accoglierà una partita importante per il settore giovanile e la crescita sportiva locale. Un’occasione per apprezzare il talento e la passione per la pallavolo, in un contesto di sport e comunità.

SAN VITO DEI NORMANNI - Domenica 11 gennaio 2026, alle 17:30, il palazzetto di San Vito Dei Normanni sarà teatro di una sfida ad alta tensione sportiva. La Scuola Pallavolo San Vito ospiterà al PalaMacchitella la Vis Squinzano in un confronto che promette spettacolo ed equilibrio, con le due.

