Marzio Carletti illustratore dei Fioretti di San Francesco e testimone del suo tempo
Marzio Carletti, illustratore dei “Fioretti di San Francesco”, è testimone del suo tempo e della sua evoluzione artistica. La sua carriera, iniziata con tentativi giovanili privi di formazione accademica, si è sviluppata attraverso uno stile autodidatta che ha permesso di dare vita a lavori distintivi e riconoscibili. Grazie a un percorso di crescita costante, Carletti ha contribuito significativamente alla rappresentazione visiva di testi storici e spirituali.
Oggi, grazie ai numerosi lavori lasciati ai posteri, non è difficile definire il percorso artistico di Marzio Carletti, dai primi tentativi giovanili tesi a superare la mancanza di una formazione accademica al perseguimento di una formazione da autodidatta. In gioventù, dopo aver conseguito la.
