Il futuro di Isola Maggiore e la sua valorizzazione in vista delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco sono stati al centro di un'interrogazione in Consiglio Regionale. A sollevare la questione è stato il consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc), che ha chiesto interventi urgenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Isola Maggiore, corsa contro il tempo per gli 800 anni di San Francesco