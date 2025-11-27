Isola Maggiore corsa contro il tempo per gli 800 anni di San Francesco

Il futuro di Isola Maggiore e la sua valorizzazione in vista delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco sono stati al centro di un'interrogazione in Consiglio Regionale. A sollevare la questione è stato il consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc), che ha chiesto interventi urgenti.

© Perugiatoday.it - Isola Maggiore, corsa contro il tempo per gli 800 anni di San Francesco

