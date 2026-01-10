A Mantova, il Palermo di Pippo Inzaghi affronta il primo impegno del 2026. La squadra si prepara a confermare le buone prestazioni recenti, con alcune probabili novità nelle formazioni, tra cui Peda in posizione di braccetto di destra e Vasic che potrebbe scalzare Le Douaron. Una sfida importante per i rosanero, che cercano continuità e risultati positivi all’inizio del nuovo anno.

Primo impegno del 2026, a Mantova, per il Palermo di Pippo Inzaghi: i rosanero proveranno ad iniziare il nuovo anno come avevano concluso il precedente. L’obiettivo, quindi, è dare continuità al successo arrivato lo scorso 27 dicembre al Barbera contro il Padova: un blitz al Martelli sarebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mantova-Palermo, le probabili formazioni: Peda braccetto di destra, Vasic scalza Le Douaron - Le ultime dopo la rifinitura mattutina a Torretta: il polacco pronto dal 1' al posto di Bereszynski, non ancora al meglio ma tra i convocati. today.it