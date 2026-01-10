Manchester United-Brighton FA Cup 11-01-2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici I Seagulls possono volare alto

Analisi e pronostici su Manchester United-Brighton, sfida valida per l’FA Cup in programma il 11 gennaio 2026 alle 17:30. Si discute delle possibili scelte di allenatore per i Red Devils, con Solskjaer e Carrick in corsa per la guida temporanea della squadra. Focus su formazioni, quote e previsioni, evidenziando le potenzialità dei Seagulls di volare alto in questa competizione.

Partiamo dalla questione allenatore, ovviamente per quanto riguarda il Manchester United. Secondo Sky Sports UK, potrebbe trattarsi di una scelta tra Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick per il ruolo ad interim fino alla fine della stagione mentre Darren Fletcher guiderà di nuovo la squadra in questa sfida di FA Cup contro il Brighton.

