Maltempo domani ancora allerta gialla in tutta la provincia reggina

Domani, nella provincia di Reggio Calabria, sarà ancora in vigore l’allerta gialla a causa del maltempo. Mentre in altre zone della regione il tempo migliorerà, il territorio metropolitano rimane interessato da criticità segnalate dalla Protezione Civile. È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e seguire eventuali aggiornamenti per garantire la sicurezza durante questa fase.

Il maltempo non si placa nella provincia di Reggio Calabria. Mentre nel resto della regione il clima concederà una tregua, il territorio metropolitano reggino sarà interessato anche nella giornata di domani da criticità, segnalate nel bollettino della Protezione Civile.

