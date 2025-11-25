Maltempo domani ancora allerta gialla

21.32 L'ultimo bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione civile per la giornata di domani, mercoledì 26 novembre, prevede allerta gialla per maltempo in diverse Regioni. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Molise Sicilia e Umbria. Oggi il maltempo ha imperversato soprattutto su Toscana e Campania, dove l'allerta era arancione: danni e forti disagi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

