Maltempo continua l' allerta gialla in tutta la provincia reggina

Continuano le condizioni di maltempo nella provincia di Reggio Calabria, dove l’allerta gialla resta in vigore. A differenza di altre zone della regione, il territorio metropolitano rimane soggetto a criticità, secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile. È importante prestare attenzione alle allerte e seguire eventuali aggiornamenti per garantire la sicurezza durante questa fase di condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo non si placa nella provincia di Reggio Calabria. Mentre nel resto della regione il clima concederà una tregua, il territorio metropolitano reggino sarà interessato anche nella giornata di domani da criticità, segnalate nel bollettino della Protezione Civile. L'avviso prevede, dalla.

Maltempo e neve: allerta gialla in Toscana e Campania, possibili disagi anche in Sardegna - Prosegue l'ondata di freddo e maltempo che sta interessando l'Italia dall'inizio di questo 2026. msn.com

Continua maltempo e arriva Maestrale: piogge e nevicate nel weekend. Le previsioni meteo. - facebook.com facebook

