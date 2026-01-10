In un panorama politico spesso caratterizzato da divisioni nette, emerge un’opposizione inaspettata al governo Meloni. La figura di Salvini si distingue, non solo come leader di una coalizione, ma anche come voce critica, offrendo uno sguardo diverso rispetto alle consuete dinamiche di opposizione. Questa situazione invita a riflettere sui nuovi equilibri politici e sui rapporti tra le diverse forze all’interno del panorama italiano.

Se si dovesse individuare in questa fase una vera e tosta opposizione al governo Meloni non si farebbe fatica a individuare quella figura in una realtà diversa da quella delle opposizioni. Se ci si pensa bene, e se si ha il coraggio di riavvolgere il nastro, si noterà senza troppi problemi che l'unica vera forma di opposizione al partito della premier oggi si trova più tra i banchi della maggioranza che in quelli dell'opposizione. Parliamo, naturalmente, della Lega di Matteo Salvini, di quella stessa Lega che ormai da mesi non perde occasioni per mostrare dissenso nei confronti della stessa premier a cui la Lega, quasi quattro anni fa, ha dato fiducia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’opposizione che non ti aspetti: Salvini contro Meloni

Leggi anche: I tesori che l'Italia ci invidia. (E quelli che non ti aspetti)

Leggi anche: Whatsapp, la funzione che non ti aspetti e che cambia tutto: basta premere questo pulsante

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'opposizione che non ti aspetti: Salvini contro Meloni - Mentre le minoranze faticano a incidere, la critica più rumorosa alla premier arriva dalla sua stessa maggioranza: la Lega si smarca su Europa, migranti e politica estera, trasformando il governo nel ... ilfoglio.it