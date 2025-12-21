WhatsApp, di proprietà di Meta, ha integrato diverse funzionalità basate su AI per ottimizzare l’esperienza degli utenti, ma non tutti gli utilizzatori apprezzano questa innovazione. In particolare, è sempre più diffusa la richiesta di disattivare Meta AI all’interno dell’app, per motivi di privacy, controllo e autenticità nella comunicazione. Negli ultimi tempi, l’ intelligenza artificiale ha subito un’accelerazione significativa, trovando spazio in molteplici ambiti digitali, tra cui le piattaforme di messaggistica. . 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Whatsapp, la funzione che non ti aspetti e che cambia tutto: basta premere questo pulsante

Leggi anche: Arriva la ‘modalità tartaruga’ su WhatsApp: la funzione segreta che cambia tutto

Leggi anche: Qualcuno spia il tuo WhatsApp: la funzione nascosta, che Meta sta testando ora, cambia tutto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

WhatsApp cambia tutto con una funzione nascosta - WhatsApp continua a evolversi puntando su un obiettivo molto chiaro, far risparmiare tempo agli utenti nelle azioni quotidiane. tecnoandroid.it