Un gruppo di giovanissimi ha vandalizzato il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, ora è caccia ai responsabili Episodio increscioso a pochi giorni dal Natale, l’atto di vandalismo messo in atto da gruppo di giovanissimi contro il presepe allestito dalla giunta comunale nella piazza centrale di Carnago, un piccolo paese in provincia di Varese. Nel raid sono state danneggiate alcune statue e prima di fuggire hanno pensato bene di collocare una bottiglia di liquore nella mangiatoia del bambinello, per poi vantarsi del gesto sui social network. Una bottiglia di gin nella mangiatoia, ecco come a Varese è stato vandalizzato un presepe – Cityrumros. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

La vergogna di Natale! Vandali attaccano il presepe: ecco come lo hanno ridotto

