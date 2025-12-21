La vergogna di Natale! Vandali attaccano il presepe | ecco come lo hanno ridotto

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di giovanissimi ha vandalizzato il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, ora è caccia ai responsabili Episodio increscioso a pochi giorni dal Natale, l’atto di vandalismo messo in atto da gruppo di giovanissimi  contro il presepe allestito dalla giunta comunale nella piazza centrale di Carnago, un piccolo paese in provincia di Varese. Nel raid sono state  danneggiate alcune statue e prima di fuggire hanno pensato bene di collocare una bottiglia di liquore nella mangiatoia del bambinello, per poi vantarsi del gesto sui social network. Una bottiglia di gin nella mangiatoia, ecco come a Varese è stato vandalizzato un presepe – Cityrumros. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

