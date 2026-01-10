Segui la diretta della staffetta femminile di biathlon a Oberhof 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Rimani informato sui risultati e sui momenti più significativi della competizione, senza perdere nessuna novità. Clicca per aggiornamenti costanti e per restare sempre aggiornato sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 ITALIA a 16” in terza piazza. Svezia che non guadagna!!! POLIGONO 28 – Due ricariche per la Francia, disastro di Grotian che gira! Passler!!! Seconda!! GIRO 212 Grotian la più vicina a Jeanmonnot ma é a 20”. Passler a 38” GIRO 212 – Passler a 48”, sta facendo fatica, tanta. Magnusson staccatissima!!! GIRO 212 – Jeanmonnot guida con la bellezza di 20” secondi sul gruppo di testa. POLIGONO 18 – Jeanmonnot pulita, esce da sola Magnusson riesce a chiuderli tutti con una ricarica ma ha già oltre 40 secondi dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: clamoroso colpo di scena subito!

