Liste d' attesa e visite specialistiche la storia si ripete | Ecografie ed esami non c' è posto in nessuna struttura Impossibile prenotare

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ecografia alla spalla e visita ortopedica, non c'è posto in nessuna struttura e non è possibile prenotare. Nemmeno in provincia ci sono posti. Ma non per giorni, settimane o mesi. Al momento, per anni”. E' l'ultimo caso in ordine di tempo, ma ce ne sono tantissimi altri, giunto in redazione da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

