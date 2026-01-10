Liste d' attesa | Impossibile ogni programmazione senza piano emergenze ospedaliero
Le liste d'attesa rappresentano una sfida significativa nel settore sanitario, rendendo difficile pianificare interventi e risorse. Senza un piano di emergenza ospedaliero efficace, la gestione delle criticità si complica ulteriormente. Di seguito, pubblichiamo un comunicato congiunto di rappresentanti delle principali organizzazioni del settore, volto a evidenziare l’importanza di strategie condivise per migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza.
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma del rappresentante aziendale Aaroi-Emac, Fabrizio Picoco, del vice segretario vicario Federazione Cimo-Fesned, Pierpaolo Peluso, e del rappresentante Aziendale Anaao-Assomed, Salvatore Minniti.Dopo le ultime dichiarazioni pubbliche del Governatore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Sanità pubblica, le proposte di Bandecchi e Caputo per migliorare il sistema ospedaliero e ridurre le liste d'attesa
Leggi anche: Sanità, sos liste d’attesa: “Un anno per l’oculista. Visita tiroide? Impossibile”
Liste d'attesa, l'ira di Casati: Agende bloccate in bergamasca, impossibile prenotare visite specialistiche; Sanità in Puglia, Liste d’Attesa infinite: la sfida Impossibile di Decaro; Io l'ho pagata 21.500 euro, ma costava 7.250: come rivendere (o comprare) una borsa Hermès; Casa di riposo, la protesta per l'aumento delle rette: ?«Mancano i medici, costretti a rivolgerci al pronto soccorso per qualsiasi problema».
Liste d’attesa, l’ira di Casati: “Agende bloccate in bergamasca, impossibile prenotare visite specialistiche” - Il consigliere bergamasco del Pd tuona contro il Pirellone: "Dov'è sta la svolta annunciata dalla Regione? bergamonews.it
Liste d’attesa, il governatore ha già un problema: “Dalla Regione atti illegittimi. Decaro convochi le rappresentanze sindacali” - Le conseguenze sono il blocco dell’evoluzione dell’organizzazione della medicina generale prevista dall’Accordo Integrativo Regionale sottoscritto a maggio ... corrieresalentino.it
Liste d'attesa, Decaro incontra i sindacati della sanità: 'Pronti a collaborare' - Il primo appuntamento della giornata per il presidente della Regione Antonio Decaro, è stata una riunione con i sindacati della sanità convocato per illustrare le misure varate ieri e mirate all'abbat ... ansa.it
Telesveva. . Liste d’attesa in sanità, Decaro firma il suo primo provvedimento con ambulatori aperti fino alle 23: “Il 40% degli esami è inutile” #puglia #bari #decaro #sanità #esami #attualità - facebook.com facebook
Liste d'attesa, Decaro firma il suo primo atto da presidente. Entro 15 giorni le Asl dovranno inviare i propri piani. Stretta sull'intramoenia #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.