L’Iran aggira le sanzioni internazionali con le criptovalute

L’Iran sta utilizzando le criptovalute come strategia per bypassare le sanzioni internazionali imposte da Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito. Questa pratica consente al paese di mantenere alcune attività economiche e commerciali, nonostante le restrizioni. L’uso delle criptovalute rappresenta un metodo alternativo che solleva questioni sulla regolamentazione e sulla stabilità del sistema finanziario globale.

L'Iran ha trovato un nuovo sotterfugio per aggirare le sanzioni imposte da Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito. Una via più innovativa e inquietante, in un certo senso, che passa dalle criptovalute. Il Mindex, cioè il Centro per le esportazioni del Ministero della Difesa iraniano, offre la possibilità di acquistare missili balistici, droni, navi da guerra e sistemi di difesa a corto raggio tramite pagamenti in criptovalute. L'iniziativa è attiva da circa un anno e rappresenta uno dei primi casi conosciuti di uno Stato che accetta pubblicamente i nuovi asset digitali per la vendita di armamenti strategici.

