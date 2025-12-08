come la russia aggira le sanzioni passando per le zone franche emiratine

Per mesi le capitali occidentali hanno guardato a Dubai come al cuore dell’elusione russa. Poi, all’improvviso, la mappa si è spostata di qualche decina di chilometri più a Nord. Un’inchiesta pubblicata da Intelligence Online ha acceso i riflettori su Sharjah, l’emirato spesso considerato “minore” ma divenuto in pochi anni il nuovo snodo essenziale attraverso cui Mosca aggira le sanzioni legate alla guerra in Ucraina. Qui, nella Hamriyah Free Zone e nella Sharjah Airport International Free Zone, si sta giocando una partita cruciale per la sopravvivenza logistica dell’industria militare russa. Dubai stringe, Sharjah accoglie. 🔗 Leggi su It.insideover.com

