L' incantevole gioiello d' inverno immerso tra due laghi non lontano da Monza

Naggio, piccolo borgo di circa 363 abitanti nel comune di Grandola ed Uniti, si trova tra due laghi, vicino a Monza. Situato in una valle verde e tranquilla, rappresenta un suggestivo esempio di paesaggio naturale e storia locale. La sua posizione, lungo la strada che collega il lago di Como al lago di Lugano, rende il borgo un punto di interesse per chi desidera scoprire un angolo di tranquillità e tradizione.

Un borgo minuscolo, appena 363 abitanti, ma capace di raccontare una storia grande e affascinante. Naggio è una frazione del comune di Grandola ed Uniti, incastonata in una valle verdeggiante lungo la strada che dal lago di Como, all’altezza di Menaggio, conduce verso il lago di Lugano. Un luogo. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

