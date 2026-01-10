L' incantevole gioiello d' inverno immerso tra due laghi non lontano da Monza
Naggio, piccolo borgo di circa 363 abitanti nel comune di Grandola ed Uniti, si trova tra due laghi, vicino a Monza. Situato in una valle verde e tranquilla, rappresenta un suggestivo esempio di paesaggio naturale e storia locale. La sua posizione, lungo la strada che collega il lago di Como al lago di Lugano, rende il borgo un punto di interesse per chi desidera scoprire un angolo di tranquillità e tradizione.
