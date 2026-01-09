Il gioiello d' inverno immerso tra il lago di Como e il lago di Lugano

Naggio, piccolo borgo di appena 363 abitanti, si trova tra il lago di Como e il lago di Lugano. Situato nel comune di Grandola ed Uniti, si distingue per il suo paesaggio incantevole e la sua posizione strategica. Questo antico villaggio offre un'atmosfera tranquilla e un patrimonio storico ricco di fascino, rappresentando un punto di interesse autentico tra i due laghi.

Un borgo minuscolo, appena 363 abitanti, ma capace di raccontare una storia grande e affascinante. Naggio è una frazione del comune di Grandola ed Uniti, incastonata in una valle verdeggiante lungo la strada che dal lago di Como, all'altezza di Menaggio, conduce verso il lago di Lugano. Un luogo.

