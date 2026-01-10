Le prove che fanno la differenza al Rallye Monte-Carlo

Da tuttorally.news 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prove del Rallye Monte-Carlo si suddividono in tre categorie principali: le tappe lunghe e di gestione, le prove in quota in montagna e le prove finali caratterizzate da elevata pressione. Ognuna di queste fasi richiede abilità specifiche e adattabilità, contribuendo a determinare il risultato finale dell’evento. La varietà di terreni e sfide rende il rally una gara complessa e articolata, dove la precisione e la resistenza sono fondamentali.

si possono dividere in tre categorie: le prove lunghe e di gestione, le prove di montagna ad alta quota e le prove finali a forte carico di pressione. Il Rallye Monte-Carlo non è mai stato una gara in cui “si vince ovunque allo stesso modo”. Su . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: Le Fiat Uno del Trofeo al Rallye Monte-Carlo

Leggi anche: Anche Pelamourgues al Rallye Monte-Carlo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Reiersen e l’asfalto: il test di Sanremo apre la strada all’ERC.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.