Le piogge non bastano | è ancora crisi idrica

Le recenti piogge tra dicembre 2025 e gennaio 2026 hanno apportato alcuni benefici alle aree meridionali delle Marche, ma non sono sufficienti a risolvere la crisi idrica in corso. La situazione rimane critica, evidenziando la necessità di strategie a lungo termine per la gestione delle risorse idriche e la tutela dei territori.

Le precipitazioni registrate tra la fine di dicembre 2025 e i primi giorni di gennaio 2026 hanno prodotto effetti positivi anche nel sud delle Marche, pur senza determinare, almeno per ora, un deciso cambio di scenario. Secondo l'ultimo aggiornamento degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, il distretto dell'Appennino centrale presenta nel complesso un livello di severità idrica medio, con segnali di progressivo miglioramento. Per quanto riguarda i territori di Fermo e Ascoli, la situazione resta tuttavia improntata alla cautela. Nell'Ato 4, che comprende la provincia di Fermo, il livello di severità idrica è sceso da alto a medio grazie all'aumento parziale delle portate delle sorgenti e al ripristino dell'erogazione idrica senza interruzioni.

