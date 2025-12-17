Le piogge non bastano | troppo smog Torna il blocco degli Euro5
Da giovedì 18 dicembre entra in vigore nel modenese e in tutta l'Emilia Romagna il blocco delle auto Euro5, adottato in risposta all'inquinamento da PM10. Nonostante le piogge, i livelli di smog rimangono elevati, rendendo necessarie misure emergenziali per tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica. Le restrizioni resteranno in vigore fino a venerdì 19 dicembre.
Da domani, giovedì 18 dicembre, entrano in vigore nel modenese e in tutta la regione, le misure emergenziali previste dal Piano aria integrato della Regione Emilia Romagna in caso di superamento dei limiti delle PM10: fino a venerdì 19 dicembre compreso (prossimo giorno di controllo) sarà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
