Le migrazioni di massa stanno rimodellando intere nazioni

Le migrazioni di massa stanno influenzando profondamente le società europee. In molte nazioni, i governi hanno aperto le frontiere a gruppi numerosi di uomini giovani e in età militare, modificando equilibri sociali ed economici. Questi fenomeni richiedono una riflessione attenta sulle implicazioni a lungo termine, nel rispetto delle normative e dei diritti di tutti i cittadini coinvolti.

