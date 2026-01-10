Le migrazioni di massa stanno rimodellando intere nazioni

Le migrazioni di massa stanno influenzando profondamente le società europee. In molte nazioni, i governi hanno aperto le frontiere a gruppi numerosi di uomini giovani e in età militare, modificando equilibri sociali ed economici. Questi fenomeni richiedono una riflessione attenta sulle implicazioni a lungo termine, nel rispetto delle normative e dei diritti di tutti i cittadini coinvolti.

In tutta Europa e nel Regno Unito, i governi hanno consentito l'afflusso incontrollato di uomini giovani e in età militare.

