I pinguini africani stanno morendo di fame in massa | sardine in calo e mortalità record

I pinguini africani stanno letteralmente morendo di fame. Il crollo delle sardine, aggravato da pesca eccessiva e cambiamenti ambientali, ha causato un declino dell’80% in 30 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tra rocce scolpite dal vento e sabbie bianche, i pinguini africani di Boulders Beach sono una sorpresa inaspettata. Un incontro raro che sa emozionare. Parti con noi alla scoperta di un Sudafrica autentico, dove anche la fauna racconta storie indimenticabili. - facebook.com Vai su Facebook

I pinguini africani stanno morendo di fame in massa: sardine in calo e mortalità record - Il crollo delle sardine, aggravato da pesca eccessiva e cambiamenti ambientali, ha causato un ... Si legge su fanpage.it