Le marcature del cane durante le passeggiate rappresentano un modo di comunicare e stabilire il territorio. La prima deiezione è un bisogno fisiologico, mentre le successive servono a trasmettere informazioni tra cani. Comprendere queste dinamiche aiuta a interpretare i comportamenti del proprio animale, distinguendo tra esigenze naturali, segnali di dominanza e situazioni di stress.

Vi siete mai chiesti perché il vostro cane marca continuamente il territorio durante la passeggiata? Generalmente solo per la prima deiezione dell’uscita si tratta di un bisogno fisiologico, mentre per le successive si mette in atto una forma di comunicazione tra cani. Attraverso le marcature vengono rilasciate informazioni di sé; i propri simili saranno poi in grado di interpretarle utilizzando l’olfatto. Il loro significato è molto più complesso di quanto si pensi e vanno sempre considerate le circostanze in cui vengono esibite. Se noi umani utilizziamo prevalentemente la parola per comunicare, i cani utilizzano perlopiù la percezione di odori per farlo; quando annusano le deiezioni di un altro soggetto, stanno di fatto entrando in contatto con lui rilevando molte informazioni, tra le quali: il sesso, lo stato di salute, l’età, l’eventuale calore, lo stato emozionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le marcature del cane tra supremazia, bisogni reali e stress

