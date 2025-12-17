Risposte ai bisogni reali che emergono dai territori | il bilancio del primo anno della giunta de Pascale

Il primo anno della giunta de Pascale si distingue per interventi concreti: cantieri di sicurezza, ampliamento dei servizi educativi e potenziamento della sanità territoriale, rispondendo ai bisogni reali delle comunità locali.

È nei cantieri per la messa in sicurezza di fiumi, versanti e centri urbani; nei servizi educativi che si ampliano per accogliere sempre più bambine e bambini; nel rafforzamento della sanità pubblica territoriale, con percorsi e presidi più vicini alle comunità. È nelle politiche per la casa che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

C’è l’ok al piano integrato di salute. Al centro disabilità e inclusione sociale; Valtiberina, al via la nuova programmazione socio-sanitaria; Esame semestre filtro medicina: la soluzione del Governo peggiora la situazione. Cosa si dovrebbe fare davvero.

Simonetti (M5s), occorre dare risposte reali ai più fragili - "In Umbria siamo di fronte a un'emergenza che intreccia disagio giovanile, salute mentale e dipendenze, con numeri in costante crescita che i servizi riescono a intercettare solo in parte. ansa.it

«Stamane ho visitato il cantiere della futura Casa di Comunità, presso l’ex Casa Bianca. Un luogo che diventerà un punto di riferimento socio-sanitario per Cassano: servizi più vicini, professionisti che lavorano insieme, risposte concrete ai bisogni del - facebook.com facebook