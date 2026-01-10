Le leggi deve farle il parlamento (e basta).

Le leggi devono essere create dal parlamento, senza interferenze di altri poteri. Molti italiani, tuttavia, non conoscono Samuel Alito, giudice della Corte suprema degli Stati Uniti di origini italiane. La sua figura rappresenta un esempio di come le radici culturali possano attraversare l’oceano, ma non devono influenzare il ruolo fondamentale delle istituzioni nel nostro paese. Conoscere queste figure aiuta a comprendere meglio il contesto internazionale e le proprie radici.

Credo che la maggioranza degli italiani non sappia chi sia Samuel Alito. È un giudice della Corte suprema americana di origine italiana. Nominato vent’anni fa da George W. Bush, ha fama di essere un conservatore. Intervistato prima di Natale dal Corriere della Sera a proposito dei conflitti istituzionali che si sono scatenati con la nuova presidenza Trump (il Congresso e molti tribunali contestano le decisioni prese dall’inquilino della Casa Bianca, accusandolo di autoritarismo), Alito ha chiarito il ruolo della Corte in una situazione così complessa, che vede per la prima volta in discussione i principi di una democrazia che, proprio quest’anno, si appresta a celebrare il suo 250° anniversario. 🔗 Leggi su Panorama.it

