Abbiamo lavorato senza sosta per contrastare la violenza sulle donne. Nel novembre 2023 è stata approvata la legge n. 168 sulla violenza domestica, che ha rafforzato il Codice Rosso introdotto nel 2019. Ancora nel 2023 è stata approvata la legge sull’avocazione delle indagini, che interviene nei casi in cui il pubblico ministero non proceda all’ascolto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - E ora basta dire che le leggi contro la violenza sulle donne non funzionano