Controlli del lavoro ad Arezzo | due attività sospese per lavoro nero oltre 50mila euro di sanzioni

Proseguono i controlli dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo per contrastare il lavoro irregolare e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri dell’ITL (NIL) ha effettuato una serie di ispezioni mirate in diversi comuni della provincia, con particolare attenzione ai settori manifatturiero e della ristorazione. Nel corso delle verifiche sono state controllate sei attività produttive, tutte risultate irregolari per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dei lavoratori. In due casi, l’Ispettorato ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero: in una ditta, il 30% dei dipendenti risultava senza regolare contratto;. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Controlli del lavoro ad Arezzo: due attività sospese per lavoro nero, oltre 50mila euro di sanzioni

