Chiuso un tratto del Percorso degli Orti nella Riserva di Serranella | lavori per la tutela della testuggine palustre
Dal ieri 27 ottobre al 2 novembre 2025 (salvo proroghe), un tratto di circa 400 metri del “Percorso degli Orti” è temporaneamente interdetto nella Riserva Naturale Regionale Oasi Wwf Lago di Serranella. La chiusura riguarda il segmento compreso tra l’ingresso con cancello e i 400 metri in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
