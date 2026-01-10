L’arte contemporanea e l’innovazione digitale nell' evento curato dalla lecchese Giulia
L’evento curato dall’artista lecchese Giulia Zanesi propone un confronto tra arte contemporanea e innovazione digitale. Attraverso esposizioni e interventi, si esplorano le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nel linguaggio artistico. Un’occasione per approfondire le tendenze attuali e il ruolo dell’arte nel contesto digitale, promuovendo un dialogo tra creatività e tecnologia. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a comprendere le evoluzioni nel panorama artistico contemporaneo.
Nuovo evento culturale promosso dall'artista lecchese Giulia Zanesi, di recente impegnata con una mostra anche a Tokio. Giovedì 15 gennaio, alle ore 18.30 presso l’azienda Exteryo in via Carducci a Villasanta - provincia di Monza Brianza - si terrà infatti l’inaugurazione del progetto Phygital. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
