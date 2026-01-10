L’arte contemporanea e l’innovazione digitale nell' evento curato dalla lecchese Giulia

L’evento curato dall’artista lecchese Giulia Zanesi propone un confronto tra arte contemporanea e innovazione digitale. Attraverso esposizioni e interventi, si esplorano le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nel linguaggio artistico. Un’occasione per approfondire le tendenze attuali e il ruolo dell’arte nel contesto digitale, promuovendo un dialogo tra creatività e tecnologia. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a comprendere le evoluzioni nel panorama artistico contemporaneo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.